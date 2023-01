Cercasi giovani volontari per il servizio civile all’Oratorio Don Bosco di Saluzzo

Vuoi fare un anno di volontariato, formazione e crescita insieme ad altri giovani?

Per i giovani tra i 18 e i 28 anni, in possesso di diploma, si rinnova anche quest’anno la possibilità del servizio civile all’Oratorio Don Bosco, comunica il direttore don Dario Ruà. "Si tratta del servizio civile realizzato tramite il Vides, ente collegato alle suore salesiane che da alcuni anni con i sacerdoti diocesani conducono l’oratorio cittadino".

Nei due anni trascorsi sono stati ben cinque i ragazzi di Saluzzo e dei paesi vicini che hanno potuto vivere questa esperienza darricchente e affascinante.

Quest’anno il progetto del servizio per il Don Bosco prende il nome "NOÈ". Non indica tanto l’antico personaggio biblico, quanto la sigla di “Nuove opportunità educative”.

In cosa consiste l’impegno? I giovani saranno occupati cinque pomeriggi a settimana, per cinque ore ciascuno. Oltre al fondamentale servizio di dopo scuola e aiuto compiti, ci si impegnerà nella vita ordinaria dell’Odb e nella organizzazione dei tanti momenti aggregativi in programma.

Il termine per presentare la candidatura è venerdì 10 febbraio, entro le 14. “Motivo per il quale - aggiunge don Ruà - se interessati consigliamo di passare quanto prima in oratorio per chiedere informazioni e per scoprire meglio in che cosa consiste questa possibilità".

I telefoni a disposizione sono quelli di don Dario (334 9792822) e di suor Angiolina (340 9349713).

“Vi aspettiamo e, se a leggere questo articolo, è un genitore o un nonno proponetelo a vostri figli o nipoti!".