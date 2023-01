Dogliani: Comune e commercianti uniti per abbellire i portici di piazza Umberto I

Nelle scorse settimane sono stati ultimati i lavori di rinnovamento e abbellimento dei portici di Piazza Umberto I (nota ai doglianesi come "piazza del Rulin") eseguiti in collaborazione tra gli esercenti della piazza e il Comune.

I titolari degli esercizi commerciali si sono fatti carico dell'imbiancatura e restauro dei pilastri mentre il Comune ha provveduto alla sostituzione dei vecchi apparecchi illuminanti, ormai vetusti, con dei nuovi con fari a led.

Il risultato finale è apprezzabile: la nuova illuminazione mette così in risalto i decori liberty del soffitto. Sottolinea il capogruppo di maggioranza Antonio Bosio: “Siamo molto soddisfatti del risultato di questa operazione: un bel colpo d'occhio veramente, ma soprattutto siamo gratificati per il successo della cooperazione tra il pubblico ed il privato con l'obiettivo di migliorare la nostra città. Un ringraziamento va quindi a tutti gli esercenti per il loro impegno”.