Insegnanti della Scuola Belga CVO "Brussel" al Cfpcemon per un'attività di Job Shadowing

"Quella di oggi - spiega il Direttore Marco Lombardi che ha curato la prima parte dell'incontro - è stata una giornata molto produttiva al CFP! E' stato un grande onore avere ospiti gli insegnanti della scuola belga che come noi forma adulti disoccupati ed occupati. Descrivere l'articolato mondo dell'IeFP non è mai semplice, tuttavia farlo con "colleghi" che arrivano da un'altra nazione è arricchente e rappresenta un valore aggiunto in quanto i "problemi" anche se in forme diverse, hanno le stesse radici e la condivisione crea una crescita rigogliosa da entrambi i lati. Il Cfpcemon negli ultimi anni ha incrementato molto i progetti Europei partecipando a bandi di innovazione e permettendo ai propri operatori di frequentare Job Shadowin all'estero. Questa è invece la prima esperienza di "corso internazionale" in cui è un operatore estero a scegliere di fare la propria formazione al Cfpcemon. Un'opportunità anche per Mondovì: i partecipanti infatti si fermeranno in città anche sabato per visitare il nostro territorio".

Il corso proseguirà domani con la vista ad alcune aziende eccellenza del settore Food and Beverage. In particolare la mattinata sarà dedicata alla visita di aziende locali storiche, in particolare il pastificio Michelis, il Bar Comino, il Salumificio Fenoglio e Macelleria gastronomia Boetti.

Nel pomeriggio seguiranno visite e degustazioni da Birra Carrù Giratempo e Cantina Clavesana.

Nei giorni di permanenza gli ospiti avranno anche modo di visitare il mercato di Mondovì e scoprire le bellezze del Santuario di Vicoforte.