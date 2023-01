Monticello d’Alba, un anno di progetti in cantiere

Anche per l’Amministrazione comunale di Monticello d’Alba il 2022 è stato un anno post pandemia molto impegnativo. Ne parliamo il primo cittadino Silvio Artusio Comba.

Può fare una sintesi delle attività 2022 del suo Comune?

Ci siamo trovati, come tutti, ad affrontare gli aumenti del costo dell’energia. A Monticello abbiamo l’85% dell’illuminazione pubblica a basso consumo e puntiamo a ottenere i fondi FESR per completare il 'relamping' anche con i lampioni stile ‘800 del centro storico, con una spesa preventivata di 15.000 euro.

Così abbiamo ritardato le accensioni e anticipato lo spegnimento delle luci pubbliche, senza compromettere la viabilità dei punti critici.

Sempre rimanendo in tema energia, il Comune ha aderito al Bando Fondazione CRC e realizzato la Comunità Energetica Rinnovabile, con un impianto da 46,8 kW, che ha l’obiettivo di fornire notevoli benefici ambientali a livello di comunità. Fra i primi soci c’è la casa di riposo “Margherita Farinasso”.

Le spese però non sono finite qui… .



No. Si è dovuto provvedere al rifacimento dei pavimenti in legno della sede comunale, alla sostituzione dell’autovettura a disposizione del personale e dei volontari che si occupano della consegna dei pasti, e nelle scuole primaria e secondaria si sono installati gli asciugamani a getto d’aria. Piccoli lavori in confronto a quelli che dovremo fare nel cimitero, dove già si sono aggiunte 60 nuove unità loculi, ma dovremo eseguire lavori di risanamento e rifacimento parti di muratura per costi superiori a 300.000 euro, finanziati mediante la contrazione di un mutuo.

Per la manutenzione stradale e dei rii, in borgata S. Antonio regione Puntuna si è lavorato alla regimentazione delle acque reflue, con posa tubazioni e griglie, mentre in via Stazione si è provveduto alla riasfaltatura con una spesa di 80.000 euro, solo in parte coperti dal PNRR-Next Generation.

Si parla anche di lavori nel cimitero di San Ponzio

Antistante il cimitero si è posata una linea elettrica per illuminare il piazzale all’interno della cappella cimiteriale. Inoltre il sito è stato inserito nel circuito “Chiese a porte aperte” che permette di visitare luoghi normalmente chiusi, grazie a un app scaricabile sugli smartphone.

A cosa servono i pali di castagno “parcheggiati” in piazza?

Alla prossima realizzazione di un anfiteatro naturalistico multiuso con 60/70 posti a sedere, in un’ottica green a km zero.

E il progetto in regione Molino denominato GATE 231?

Si tratta di attrarre fondi PNRR per il recupero di un fabbricato che si vuole destinare ai giovani Under 30, allo scopo di creare un incubatore di “sviluppo e ricerca tecnologica”. Servirà alle start up in fase di progettazione, ma sarà un’opera che si potrà realizzare unicamente con risorse pubbliche e di fondazioni bancarie, per il costo complessivo elevato. Un’idea molto interessante che speriamo di poter portare avanti. Aggiungo anche la nostra partecipazione al progetto +Api in collaborazione con Fondazione Agrion promosso da CRC per promuovere la biodiversità. Si tratta di creare e manutenere oasi fiorite per api e insetti impollinatori.

Le realtà associative a Monticello funzionano bene?

Sono encomiabili. Ringrazio tutte le associazioni che si sono impegnate per gli eventi che si sono potuti di nuovo organizzare. L’elenco è lungo: Protezione Civile, Nonni Vigile, Pro Loco, Comitati festeggiamenti, Cantori Multisela, Caritas, Valigia dei Sogni, Associazioni “Cuore Pulsante” e “I colori di Anna”, Pallonistica Monticellese e spero di non dimenticare nessuno. La biblioteca è attivissima e ha organizzato il ciclo “Genitori insieme” e molte presentazioni di libri di autori locali, continuando “Nati per leggere” con le letture animate di Daniela Febino.

Abbiamo tra l’altro festeggiato il 30° anniversario del gemellaggio con il paese argentino Sastre y Ortiz, con due anni di ritardo e il 5 di maggio il centenario della parrocchia di San Grato.

Tengo anche a ricordare il lavoro per i giovani svolto dalla cooperativa Orso, con laboratori educativi e attività varie di aiuto compiti e sport.

Concludiamo con i banner pubblicitari?

Sono stati installati agli ingressi del paese e servono a promuovere il nostro bellissimo territorio. Il Roero sta facendo passi avanti nella promozione turistica e questo è merito dei cittadini che sempre più comprendono l’importanza di valorizzare le sue peculiarità.