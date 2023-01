Parco del Monviso e saluzzese in lutto per la scomparsa di Renzo Ribetto

Il saluzzese e la struttura del Parco del Monviso piange la scomparsa di Renzo Ribetto, defunto ieri (mercoledì 12 gennaio).

Ribetto - classe 1953 - è nato a Pinerolo e ha vissuto la maggior parte della sua vita a Villar Perosa ma per diversi anni è stato dipendente del Parco del Monviso, guardiaparco, fondatore e responsabile del servizio didattica e ideatore dei musei del Parco stesso. Negli ultimi anni ha curato il sito 'Valchisone terra bella'.

Scrittore, fotografo non professionista e documentarista, è autore di 'La pietra di Sole. E altre storie di un guardiaparco del Po', 'Bourcet, frammenti d’amore' e il recente '100 storielle per una bella nanna'.

Ribetto lascia la moglie e i due figli. Domattina alle 10 nella parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Villar Perosa si terrà il funerale.

"Renzo è sempre stato una figura centrale per il nostro Ente, dal quale si era congedato per pensionamento qualche anno fa e dove tutti i colleghi lo ricordano con affetto - lo ricorda il Parco del Monviso - . Il presidente Dario Miretti, il direttore Vincenzo Maria Molinari e tutti i dipendenti del Parco del Monviso si stringono alla famiglia di Renzo in questo triste momento di dolore".