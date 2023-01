Quasi 3.200 visitatori alla decima edizione di Presepi in Monserrato a Borgo San Dalmazzo

Con oltre 3176 visitatori si è chiusa la decima edizione di Presepi in Monserrato, organizzata dall'Associazione Santuario di Monserrato odv.

Tantissime le persone che hanno raggiuto il Santuario, posto sul belvedere più bello della provincia di Cuneo, per godere della bellezza dei Presepi.

Grazie a “Presepi in Monserrato”, sono stati in tantissimi, provenienti da ogni parte della provincia e non solo, a visitare per la prima volta Borgo San Dalmazzo e il Santuario che la domina dall’alto: i presepi quindi sono stati anche un’occasione turistica per la città di Borgo S. Dalmazzo e hanno fatto scoprire a tante persone un luogo, il belvedere ed il suo Santuario.

Anche vari gruppi organizzati hanno visitato la mostra; le scuole di Borgo, l’Ass. La Cascina, i ragazzi dell’oratorio delle Parrocchie di Borgo, il gruppo dei chierichetti delle Parrocchie di Castelletto stura, Riforano e Montanera e tanti altri.

Una volta entrati nel Santuario, alla meraviglia per il luogo si è aggiunta la meraviglia per i presepi esposti, alcuni dei quali vere e proprie opere d’arte, bellissimi presepi realizzati da veri appassionati del Presepio di ogni età, veri e propri Artisti presepiali, che rappresentano l’anima di questa mostra e che continuano a crescere ed a chiedere di esporre le proprie opere in un luogo così bello come Monserrato.

Grazie ai Volontari dell’Associazione Santuario si è realizzato tutto questo. Il nostro grazie più sentito va alle tantissime persone salite al Santuario di Monserrato, così come agli artisti presepiali che con le loro bellissime opere hanno contribuito al successo di questa decima edizione.