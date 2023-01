Tutte le domeniche di gennaio la Grotta dei Dossi aperta per le visite ai presepi

Dopo l'ottimo riscontro di visitatori nelle vacanze di Natale, nella splendida location naturale della Grotta più colorata d'Italia, continua la Mostra Concorso “Presepi in Grotta” giunta ormai alla sua XXII edizione.

Per tutte le restanti domeniche di gennaio infatti sarà possibile visitare la grotta e l'esposizione dei presepi con le visite guidate di 60 minuti ciascuna in programma alle 15,16 e 17. Saranno presenti le opere delle tre categorie in concorso: artisti, scuole/associazioni e giovani.

I visitatori che si immergono in questo interessante percorso illuminato da luci soffuse tra laghetti e stalattiti, potranno al termine della visita votare i loro presepi preferiti tra gli oltre 40 esposti. Per le visite la prenotazione è necessaria e si può effettuare telefonando ai numeri: 339.796.6644 – 339.852.6515 oppure tramite la mail grottadossi@libero.it