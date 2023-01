In un decreto le nuove regole sul biometano: se ne parla con Banca di Cherasco 

Lo scorso 16 settembre è stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica il nuovo Decreto sul biometano, provvedimento che dà attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per promuovere lo sviluppo del biometano, favorendo la realizzazione di nuovi impianti per il biogas agricolo e la riconversione di quelli esistenti.

La finalità del decreto è sostenere, con oltre 1,7 miliardi di euro, la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Pnrr.

Il Decreto fornisce le disposizioni relative agli incentivi al biometano prodotto da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e rifiuti organici oppure da impianti oggetto di riconversione per la produzione di elettricità da biogas agricolo.

Tante le novità e le possibilità di investimento, che saranno illustrate nel seminario “L’impulso al biometano agricolo nel terzo decreto biometano”, in programma venerdì 20 gennaio, alle ore 9.30, nell’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15 a Roreto.