Fisco, energia, finanza agevolata, edilizia, lavoro e previdenza: gli approfondimenti di Confindustria sulla legge di Bilancio 2023

Tre appuntamenti, a partire da oggi pomeriggio, per ragguagliare le imprese sulle più importanti novità definite dalla legge di Bilancio. Gli approfondimenti possono essere seguiti gratuitamente via webinar dalle imprese associate. Tanti i temi all’ordine del giorno. Dalla tassazione degli extraprofitti energetici al taglio del superbonus edilizio, dagli aiuti di vario tipo per imprese alla definizione agevolata degli avvisi bonari, degli accertamenti e delle liti fiscali.



Il primo focus, oggi pomeriggio alle ore 15, verterà su Fisco, energia, finanza agevolata con l’aggiornamento dello stato dell’arte delle misure del piano nazionale transizione 4.0, la proroga di crediti d’imposta e gli altri incentivi fiscali. Inoltre, differimento Plastic Tax e Sugar Tax, riduzione Iva, detassazione dei premi di produttività, Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia PMI.



Domani, a partire dalle ore 9.30, il focus dedicato alle tematiche più di interesse del settore delle costruzioni sia per quanto riguarda la proroga e le novità in tema di bonus edilizi sia per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, àmbito in cui è stato prorogato anche nel 2023 il sistema già in atto per l’aggiornamento dei prezziari e la revisione dei prezzi degli appalti di lavoro pubblici. Al centro dell’aggiornamento in programma domani alle ore 11, gli incentivi per le assunzioni, le modifiche relative ai trattamenti pensionistici, alle agevolazioni contributive ed alle tutele per la genitorialita’ e conciliazione vita lavoro. Verrà condivisa una panoramica delle novità normative, cui faranno seguito - nelle prossime settimane - gli approfondimenti dedicati alle istruzioni operative che verranno rilasciate.