Ghisolfi e le origini del Bignamino: "Quando Kristalina Georgieva disse che il peggio doveva ancora arrivare..."

Il Banchiere internazionale e scrittore ripercorre, nel corso di una recente intervista, le tappe più significative che hanno condotto a scrivere il best seller numero sette realizzato e distribuito come sempre da Nino Aragno: "Durante la riunione plenaria del fondo monetario internazionale dello scorso anno a Washington, la direttrice generale Kristalina Georgieva disse esplicitamente che purtroppo, per le nostre economie, il peggio sarebbe dovuto ancora arrivare".

Proprio da qui, da quelle parole chiave, l'attuale consigliere di amministrazione e rappresentante italiano nel gruppo mondiale delle casse di risparmio ha tratto lo spunto per scrivere un autentico breviario di sopravvivenza nel contesto dell'attuale e non più solo contingente crisi finanziaria che - come i fatti dei mutui e dei titoli derivati del 2007 insegnano - si trasferisce con effetti sempre più immediati nella vita concreta di famiglie e aziende diventando crisi economica reale in pieno.

Prendiamo il tema dell'inflazione energetica e domandiamoci per esempio, al netto delle polemiche politiche e politicanti odierne: perché si verificano gli attuali rincari e perché i prezzi interni non scendono neppure quando a calare sono le quotazioni internazionali? Certamente influiscono sugli importi finali le componenti fiscali italiane, portato dei vincoli di finanza pubblica (leggi fiscal compact, di cui si parla nel breviario); ma a livello estero un ruolo importante è giocato dal meccanismo dei futures, in pratica dei contratti che possono essere usati sia per coprire il rischio di un rialzo, sia per alimentarlo, come nella gran parte dei casi è avvenuto fino a quando l'Unione Europea non ha trovato più recentemente l'accordo sul price cap o tetto massimo al costo di acquisto di petrolio e gas. Proprio la vigenza di tali contratti - che incidono anche sui costi energetici di raffinazione del petrolio per trasformarlo in carburante per le stazioni di servizio dove andiamo a fare il classico pieno - fa sì che il calo dei prezzi al dettaglio, che tutti ci aspettiamo, avvenga in maniera più lenta e purtroppo differita.