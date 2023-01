Il 5 febbraio al teatro sociale di Alba le canzoni di Lucio Battisti per il Centro ricci La Ninna di Novello

Le canzoni del grande Lucio Battisti per il Centro recupero ricci “La Ninna” di Novello. Domenica 5 febbraio alle ore 17 al teatro sociale di Alba, con il Patrocinio del Comune di Alba, è in programma una serata dal titolo “Il mio canto libero” dove la beneficenza sarà protagonista.

Il gruppo “Noi e Lucio Battisti”, formato da Jennifer Bellea, Mery Gargy, Isabella Salamone, Mery Venneri e Paolo Gianni racconterà la storia di un genio della musica italiana attraverso le sue canzoni, anedotti e racconti di vita.



Tutto il ricavato verrà utilizzato per acquistare due macchinari per gli esami del sangue che permetteranno al veterinario Massimo Vacchetta ed al suo staff di poter salvare e curare più velocemente i piccoli ricci presenti nel centro, dove vengono accolti per le cure prima di essere rimessi in libertà, o dove trascorrono la loro vita se hanno subito traumi tali da non permettere un’esistenza in natura.

L’evento, organizzato da centro La Ninna, sarà presentato da Stefano Benetazzo.



COME PARTECIPARE ALLA SERATA BENEFICA? Ci sono due modi.



Se vi vuole essere presenti di persona, il biglietto, dal valore di 15 Euro, è acquistabile in pre-vendita presso Radio Guido in via Vittorio Emanuele 17 ad Alba (Info: 0173440298).



Se si vuole acquistare il “biglietto sospeso” contribuendo così alla serata e regalando il proprio posto ad un’altra persona, anche anonima, compiendo così un gesto di solidarietà, si possono versare i 15 Euro tramite bonifico al Centro Recupero Ricci La Ninna IBAN IT10K0630546851000010157449 con causale “Biglietto sospeso per concerto 5 febbraio inviando la ricevuta di pagamento a scriviallaninna@gmail.com

Si può anche contribuire via PayPal: paypal.me/laninna

Per info generali: 3487215546