Niccolò Fabi e il suo 'Meno per meno' a Cuneo: "Dopo venticinque anni mi perdonereste un disco brutto, ma mai scelte 'di comodo'"

"Percepisco l'importanza del senso di responsabilità dato da una carriera ormai venticinquennale e credo che il mio pubblico mi perdonerebbe un disco o una canzone scritti o suonati male, ma che non riuscirebbe a comprendere allo stesso modo scelte 'maliziose' o 'furbe' da parte mia. Comunque, cerco di non pensarci più di tanto, per la mia personalità sanità mentale ed emotiva".



Un momento di riflessione intimo e speciale, che ha avvicinato uno dei maggiori cantautori italiani degli ultimi anni ai suoi appassionati cuneesi: questo è stato l'incontro con protagonista Niccolò Fabi tenutosi ieri (mercoledì 11 gennaio) alle 18.30 all'Open Baladin di Cuneo, in piazza Foro Boario.



L'occasione è stata quella di presentare – in un tour iniziato il 2 dicembre e in un evento organizzato da Sanrito Festival, Open Baladin, Muzak, Ats Service e Fuoritempo – 'Meno per meno', l'album con cui Fabi celebra i propri venticinque anni di carriera. Mixato proprio in Granda, nello studio Rima Maia di Riccardo Parravicini.



La serata ha visto la proiezione di un video incentrato sul disco – che ha visto coinvolti anche l'Orchestra Notturna Clandestina di Enrico Melozzi e il giovane producer Yakamoto Kotsuga - e sul grande concerto-evento all'Arena di Verona lo scorso autunno. Quindi spazio alle chiacchiere, che hanno visto l'autore dialogare letteralmente con il pubblico – accogliendone le domande e gli spunti – senza alcun tipo d'intermediazione - ; si è parlato della carriera di Fabi, della sua ricerca in ambito testuale e musicale, del suo rapporto con le nuove tecnologie di fruizione della musica e con la radio, e ovviamente di cosa significhi 'Andare oltre' (titolo di una delle canzoni contenute nell'album, rilasciata poco prima del concerto all'Arena)



"Il senso del titolo dell'album è che una non scarsa quantità di persone, è stato dimostrato, abbisogna di ascoltare musica malinconica mentre affronta un momento difficile, doloroso o complesso della propria vita – ha detto Fabi - . Ed è questo incontro tra due sensazioni di senso negativo che mi interessava trasporre: 'meno per meno', appunto, fa più".



"Se ci dovesse essere per forza un lascito, nella mia produzione artistica, vorrei che fosse 'Vince chi molla', la mia canzone meglio riuscita che, allo stesso tempo, non è una canzone. Riporta la necessità di abbandonare situazioni dolorose e complesse, di permettersi di abbandonarle più che altro: un passaggio necessario ma che spesso si fatica a voler realizzare".



Fabi e l'Orchestra Notturna Clandestina si esibiranno nei teatri italiani, live, a partire dal prossimo aprile.