L'albese Linda gioca in casa: venerdì l'atteso live al Ritual Club

In questo caso si può dire “profet(essa) in patria”: la cantante albese Linda Riverditi (Vedi la nostra videointervista di dicembre), dopo il terzo posto alla trasmissione X Factor e la grande esperienza di crescita fatta durante questo periodo nella squadra capitanata da Fedez, è tornata ad Alba dove venerdì 13 gennaio si esibirà nel suo primo live show nella città in cui ha sempre vissuto.



Sarà ospite al Ritual Club (ex discoteca XL), in via Dalla Chiesa 13, per un concerto che inizierà verso le 22.45 circa.



Una serata da non perdere per i suoi fans che stanno crescendo costantemente, come si può notare sulle sue pagine social in cui la cantante è molto attiva, come è giusto che sia, soprattutto considerata la sua giovane età.