Voto fuorisede: Gribaudo (PD), garantiamo il diritto di voto a 5 milioni di elettori

“Sul tema del voto ai fuorisede si è fatto un bel lavoro collettivo tra parlamentari e il comitato ‘Voto dove vivo’, che ci tengo veramente a ringraziare” - ha dichiarato Chiara Gribaudo intervenendo alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati per la presentazione della proposta di legge per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza.



“Abbiamo intercettato una forte esigenza che ci aveva portato già nella scorsa legislatura, come PD, a chiedere al Governo di intervenire su questa materia. La caduta a luglio del Governo non ci ha permesso di votare su un testo già calendarizzato in aula, ma ci rimettiamo subito al lavoro insieme alle altre forze politiche affinché venga finalmente garantito il diritto di voto di quasi 5 milioni di persone, più del 10% dell’elettorato italiano”, ha aggiunto la deputata dem.