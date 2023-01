Saluzzo: mense nuove alla "Rosa Bianca", alla "Pivano" e alla "Costa" mentre si amplia il nido Monnet

Un totale di 15,5 milioni di euro. E' quanto il bilancio di previsione del Comune di Saluzzo, approvato nella seduta di Consiglio di fine anno, prevede al capitolo delle opere pubbliche programmate per il 2023.

“Un importo molto elevato per una città di 17mila abitanti”, rileva il vicesindaco e assessore di competenza Franco Demaria. “Questo bilancio, come ormai succede da diversi anni, è sostenuto da risorse proprie e dai numerosi finanziamenti ottenuti partecipando a bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), dello Stato, della Regione e di fondazioni bancarie. Oltre a questi fonti, fondamentale rimane la linea del risparmio e la buona organizzazione della macchina comunale”.

Sulla linea di finanziamento del Ministero dell’Istruzione per l’edilizia scolastica, mentre si sono chiusi o si stanno chiudendo gli interventi per l’adattamento degli ambienti e il miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici, stanno per partire altre realizzazioni nello stesso ambito.

Con un progetto già approvato e in gara (scadenza al 31 gennaio) c’è l’ampliamento dell’asilo nido "Jean Monnet": complessivamente 568mila euro, di cui 396mila finanziati dal Pnrr e 172mila dalle casse comunali, illustra Demaria.

Nel nido comunale di via Monsignor Savio sarà costruita una nuova ala di circa 150 metri quadrati, nell’area verde a sinistra dell’ingresso principale, davanti al parcheggio del Follone, uno spazio ora non utilizzato per la didattica. A lavori ultimati il numero di iscritti al Monnet potrà passare dagliattuali 60 a 80. L’intervento potrà svolgersi senza interferire con le attività didattiche della struttura.

La nuova ala del nido avrà un’ampia zona giorno per le attività coi bimbi da circa 80 metri quadrati, una zona notte per i sonnellini pomeridiani da circa 30 metri e una batteria di servizi igienici, oltre a un ufficio.

Altro intervento previsto nel 2023, illustra nel capitolo del bilancio il vicesindaco, con un bando aperto a fine dicembre scorso e in scadenza il 2 febbraio prossimo, è la realizzazione della nuova mensa della Scuola Media "Rosa Bianca". Un servizio oggi mancante, la cui esigenza si collega al tempo pieno degli alunni. Oltre agli iscritti delle medie, la mensa servirà anche quelli della elementare "Mario Pivano", in piazza Dante, a pochi passi.

"La struttura verrà realizzata nel piano seminterrato, sotto il campetto di gioco polivalente, posto tra i due plessi scolastici, a cui si accederà tramite due maniche di collegamento o direttamente dall’area esterna delle scuole. Complessivamente costerà 1.026.400 euro, tutto finanziato dal Pnrr", dice Demaria.

Mensa nuova anche alla Scuola "Francesco Costa", con riconversione degli spazi esistenti al piano seminterrato dell’edificio. Anche questo intervento è finanziato in buona parte dall’Unione Europea con fondi NextGenerationEU (649.000 euro) e cofinanziato dal Comune per i 31mila euro restanti. Inizio lavori in estate.

Verranno realizzate quattro sale di refezione, una zona servizi igienici, deposito, spogliatoio addetti e un locale per il confezionamento delle porzioni e lavaggio stoviglie. Un ascensore collegherà il seminterrato e i due piani della scuola. A carico dell’edificio scolastico si sta concludendo il cantiere del miglioramento sismico e gli alunni, ora in classe nell’ex Tribunale, dal prossimo anno scolastico torneranno in sede.

Per le tre opere scolastiche, i cui responsabili dei procedimenti sono gli architetti Flavio Tallone e Nicoletta Galvagno sono calcolati circa 2.274.400 euro.

Con l'intervento delle mense Pivano, Rosa Bianca e Costa, tutte le scuole saluzzesi dell'infanzia, primarie e medie, saranno dotate di mensa propria.