Opere all'asta per donare un'apparecchiatura al reparto di Ortopedia dell'ospedale di Ceva

E’ appena conclusa l'asta di una serie importante di opere d’arte, offerte dagli autori e destinate alla ASSO, l’ente che si propone di consegnare all’Ospedale di Ceva un'apparecchiatura ultraspecialistica per il reparto di Ortopedia, che già sono disponibili altri dipinti e ceramiche per sostenere la stessa iniziativa.

Il costo dell’apparato infatti è di 18 mila euro per cui ancora la prof.sa Mariangela Schellino ed i dirigenti dell'Associazione devono proseguire nella raccolta di fondi. Intervengono, tramite la onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”: Letizia Borgna (un ritratto di giovane donato dal nipote Alberto Borgna), Ornella Pozzetti (composizione non figurativa), Ivo Bruschi (Langa, con soffusa atmosfera), Edmondo Di Napoli (composizione floreale), Sergio Bruno(un vaso di fiori), Danilo Oddo (paesaggio lacustre bucolico), Marco e Mattia Boetti (soffice fiore), Gianni Bava (interpretazione di una esplosione floreale), Ferruccio Spezzati, (rara tecnica in ramino con scena movimentata di caccia al cervo), Andrea Contri (ceramica in una farandola policroma), Lucia Bessone (realizzazione ceramica in una cromia originalissima).