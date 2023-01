“Ridevano i tuoi occhi ma rideva il tuo cuore": un defibrillatore alla CRI di Cuneo in memoria di Marzio Magnaldi

“Ridevano i tuoi occhi, ma rideva il tuo cuore, quel cuore grande che hai messo a disposizione di tutti quelli che hai avuto accanto ieri e oggi, la Famiglia, gli Amici”. È la dedica apposta sulla targa del defibrillatore semiautomatico donato alla Croce Rossa di Cuneo in memoria di Marzio Magnaldi, scomparso a soli 55 anni nell'agosto scorso.

Classe '67, Magnaldi aveva cominciato a frequentare il mondo del volontariato del soccorso da giovane e in seguito era stato per diversi anni dipendente del Comitato Provinciale della Cri, ricoprendo molti incarichi. Intere "infornate" di nuovi autisti d'ambulanza lo avevano in qualche modo conosciuto e avuto come monitore nel percorso per l'ottenimento della patente CE.

Dopo la riorganizzazione in senso privatistico della CRI, aveva assunto servizio presso l'Agenzia dei Monopoli, continuando a essere punto di riferimento per i volontari del comitato cuneese.

La cerimonia si è svolta martedì pomeriggio alla presenza della sindaca Patrizia Manassero e del vice Luca Serale, entrambi amici di infanzia di Marzio. Lo ha ricordato con affetto la prima cittadina: “Abitavamo nello stesso palazzo a Madonna dell'Olmo. Giocavamo sempre in cortile. Lui era l'unico maschio in mezzo a tante femmine”.

C'erano anche la mamma Giovanna, la sorella Monica con Beppe, la compagna Tiziana, molti amici, tutti i dipendenti avvicendati in Croce Rossa e molti volontari.

Livio Chiotti, presidente CRI Cuneo - Comitato Provincia Granda: “Era entrato come dipendente nel 1990 e finchè la Croce Rossa è rimasta pubblica ha prestato servizio sia come dipendente che come volontario. Si occupava delle emissioni delle patenti, ma era un tuttofare con conoscenze infinite. Qualsiasi lavoretto lui era in grado di farlo. Una persona socievole, un uomo davvero perbene. Ne ricordo la disponibilità e la voglia di fare, il suo carattere gioviale e la sua caratteristica risata. In sua memoria e in accordo con i familiari, abbiamo fatto questa sottoscrizione. Grazie alle offerte raccolte abbiamo posizionato il defibrillatore DAE con una sua foto all'ingresso della Cri, proprio dove abbiamo gli ambulatori della guardia medica. Sicuramente ci saranno altre iniziative in ricordo dell'amico Marzio Magnaldi”.