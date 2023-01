Circolo Schermistico di Cuneo protagonista in provincia di Bergamo (FOTO)

Il Palasport di Ciserano (BG) ha ospitato nel weekend del 7 e 8 gennaio le gare valide per la 2° Prova Interregionale GPG, con le categorie della spada che hanno visto impegnati atleti lombardi e quelle del fioretto che hanno visto la partecipazione congiunta di lombardi, piemontesi e liguri, per un totale di circa 600 partecipanti distribuiti in 12 gare.

All’evento ha partecipato anche il Circolo Schermistico di Cuneo. La compagine cuneese ha ottenuto buoni risultati, piazzando tre elementi nelle prime venti posizioni.

Siria Somazzi si è classificata 12esima nella categoria Bambine, mentre Sara Rocchia ha collezionato un settimo posto tra le Giovanissime.

Bene anche le atlete che hanno gareggiato nella categoria Ragazze/Allieve: 14esimo posto per Marika Botta, 23esimo per Melania Mellas.

A esprimere la sua soddisfazione per i buoni piazzamenti ottenuti dalle allieve del Circolo è il vicepresidente Armando Albanese: “Nonostante il periodo difficile il club continua a ottenere risultati incoraggianti - ha commentato -. I complimenti vanno in particolare alla giovane Sara Rocchia, che nonostante il pochissimo tempo di affezione alla scherma centra sempre risultati importanti”.