Nuoto: Sara Curtis convocata in azzurro per il progetto Parigi 2024

Sara Curtis convocata al collegiale della nazionale assoluta per il progetto velocità Parigi 2024.

Un importantissimo riconoscimento questa convocazione per l'atleta genolese che entra nelle “osservate speciali” per il progetto Olimpico di Parigi 2024.

Il collegiale del progetto velocità femminile si radunerà ad Ostia dal 18 al 21 gennaio. Lo scopo del progetto è di qualificare la staffetta veloce alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Il programma si articola in raduni di monitoraggio, nella partecipazione a competizioni nazionali e internazionali. Nei raduni di monitoraggio, saranno effettuati test di valutazione funzionale sia in acqua che a secco, riprese video per l'analisi della tecnica di nuotata.

Sara Curtis classe 2006 nuota con il CSR a Savigliano. Purtroppo, vista la chiusura della piscina per problemi tecnici, in questo momento è “accasata” insieme a tutta la squadra agonistica di Savigliano presso l’impianto di Cuneo sempre gestito dal CSR.

Con Sara è stato invitato anche il tecnico CSR Thomas Maggiora.

In acqua, convocate dal Direttore Tecnico Cesare Butini, nove atlete: Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Sara Cutris (Team Dimensione Nuoto), Giulia D'Innocenzo (Carabinieri/Aniene), Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene), Sofia Morini (Esercito/Azzurra 91), Veronica Quaggio (Nuoto Mira), Viola Scotto Di Carlo (SC Napoli), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In sport), Federica Toma (Carabinieri / In sport). Nello staff il tecnico Marco Menchinelli, il responsabile video analisi Ivo Ferretti, il preparatore atletico Alessandro Conforto. Invitati i tecnici Fabrizio Bastelli, Mauro Borgia, Fabrizio Fusco, Thomas Maggiora, Stefano Romeo, Sandro Signori.