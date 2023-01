Sci alpino: Coppa del mondo, saranno due i giganti femminili di Kronplatz

Nuovo cambio di programma per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. La località ceca di Spindleruv Mlyn, che doveva ospitare sabato 28 gennaio un gigante e domenica 29 gennaio uno slalom, ha annunciato che rinuncerà alla gara fra le porte larghe perchè non riuscirà a preparare il tracciato di gara viste le alte temperature, e al suo posto disputerà invece lo slalom cancellato giovedì 5 gennaio a Zagabria, mantenendo in questo modo i due appuntamenti agonistici.

Il gigante che salterà in Repubblica Ceca sarà invece anticipato mercoledì 25 gennaio nella località altoatesina di Kronplatz, dove è già in programma un altro gigante martedì 24 gennaio.

Saranno così due gli appuntamenti sulla impegnativa pista Erta, che seguono la tre giorni di Cortina d’Ampezzo da venerdì 20 a domenica 22 gennaio.