Al Caffè Letterario di Bra si legge “Smetti di odiare il lunedì” di Bruce Daisley

L’ansia arriva già la domenica sera. Quando scegli i vestiti per il giorno dopo, prepari il panino e ti rendi conto che il weekend è inesorabilmente finito. Il lunedì è, per la maggior parte delle persone, l’inizio di un tunnel nel quale non si vede la luce. È il giorno in cui ci ritroviamo sulle spalle mail e incombenze, oltre al peso di una settimana che è appena cominciata.



Ma dobbiamo davvero passare la vita a odiare il lunedì? Anche perché in un anno come il 2023 ci sono 52 lunedì e questo potrebbe significare altrettante giornate chini sulla nostra scrivania e arrabbiati col mondo.



Ecco allora che spunta un libro che potrebbe fare al caso nostro: “Smetti di odiare il lunedì”, scritto da Bruce Daisley, studioso degli ambienti di lavoro, ex manager di compagnie come Twitter, Google e YouTube. Un vademecum per vivere ogni giorno della settimana, persino il lunedì, con rinnovato entusiasmo.



Daisley propone alcune strategie per migliorare le nostre performance e rendere meno odiose le ore in ufficio oppure a scuola. Pronti con carta e penna?



Primo: tecnica del monaco. È una modalità utile per trovare la concentrazione necessaria, senza distrazione o sprechi di energia. L’idea è adottare un modello di lavoro misto: periodi di interazione sociale alternati a periodi di quiete: «Il che vuol dire silenziare il telefono e disconnettersi dalla posta elettronica».



Secondo: passeggiatina. «Per molte persone una passeggiata offre una delle maniere migliori per liberare la mente e attivare le sinapsi creative. Come dice J.K. Rowling: “Niente è come andarsene in giro di notte per farvi venire le idee”».



Terzo: ritmo slow. La fretta è cattiva consigliera, dicevano i nonni. Il libro conferma che situazioni di ansia e di stress da prestazione non fanno bene. Meglio organizzare le urgenze, dando priorità ai compiti più impellenti e lasciare serenamente in attesa tutti gli altri.



Quarto: un passo alla volta. Tutti credono che essere in grado di svolgere più attività contemporaneamente sia sinonimo di grande produttività, ma Daisley non è d’accordo. Secondo lui se vogliamo ottenere di più da noi stessi, dobbiamo concentrarci su una cosa alla volta.



Quarto: mai senza pranzo. Che sia una pausa a casa o un panino in ufficio, mai rinunciare alla pausa pranzo, preferibilmente in compagnia. Staccare la spina dal lavoro, muoversi, distrarsi, alimentarsi, è fondamentale per recuperare le energie e tornare al lavoro con più carica.



Insomma, voi quanti ne praticate? Noi nessuno…