Arancio, giallo e rosso, Bra si sveglia con un'alba spettacolare

Un’alba mozzafiato ha dato il buongiorno a Bra con le prime luci di giovedì 12 gennaio.



La natura ha regalato dei colori indimenticabili, cangianti dal giallo all’arancio e all'indaco, fino al rosso intenso, in un gioco di nuvole e squarci di cielo durati solo una manciata di minuti. Giusto il tempo di immortalare il fenomeno dai cellulari per finire con un clic nei vari social network, dove gli scatti sembrano dei veri quadri.



Insomma questo anno appena iniziato vuole tutte le attenzioni e fa magie per tenerci con il naso all'insù.