Bra, per Sant’Antonio Abate torna la tradizionale benedizione degli animali

Hai un cane? Un gatto? Un cavallo o un criceto? Domenica 22 gennaio portalo con te per la celebrazione di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.



L’appuntamento è nel piazzale Grande Torino (ore 11.30 circa), a Bra, subito dopo la Messa che sarà celebrata alle ore 10.30 nel Santuario nuovo della Madonna dei Fiori.



L’iniziativa è promossa dalla scuderia Cavalieri del Bandito, guidata da Giorgio Revelli, che ogni anno ripropone questo atteso e partecipato momento di festa collettiva.



Quella di rendere omaggio per un giorno agli animali, fedeli compagni di vita dell’uomo, non è superstizione, ma ci ricorda come essi vadano difesi e non sfruttati o maltrattati e come Dio ce li abbia donati per custodirli.



Quindi, dopo le celebrazioni, tutti a pranzo e poi via in passeggiata attraverso i sentieri del Roero. Per informazioni: 333/3625355 (Giorgio Revelli)