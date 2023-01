Volley A2/F: Martignacco, Futura Busto Arsizio e Talmassons raggiungono la Lpm Bam Mondovì ai quarti di Coppa Italia Frecciarossa

MiE’ della Cda Talmassons dell’ex pumina Veronica Taborelli l’ultimo pass valido per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa di A2. Questa sera, infatti, si è giocato l’ultimo ottavo di finale in programma, quello tra il Talmassons e l’Hermaea Olbia.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra friulana, che in casa ha superato le sarde di Guadalupi con un netto 3-0. In precedenza avevano superato il turno la Lpm Bam Mondovì, vittoriosa al tie-break sul campo della Itas Montecchio, la Futura Busto Arsizio (3-0 al Soverato) e la Itas Martignacco (1-3 a Sassuolo).

Erano già qualificate ai quarti le squadre che avevano terminato il girone di andata della regular season al primo e secondo posto: Millenium Brescia (1^ gir. A), Itas Trentino (2^ gir. A), Roma Volley (1^ gir. B) e Omag San Giovanni in Marignano (2^ gir. B).

Con la gara odierna, dunque, si è completato il tabellone dei quarti di finale in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 20,30. Le prossime avversarie delle Pumine di Solforati sono le lombarde della Millenium Brescia. Da ricordare che anche i quarti di finale si disputano in gara unica, in casa della squadra meglio classifica al termine del girone di andata di regular season. Ecco il tabellone con i risultati degli ottavi e il programma dei quarti:

I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI FINALE

IPAG MONTECCHIO LPM BAM MONDOVI’ 2-3 F. BUSTO ARSIZIO VOLLEY SOVERATO 3-0 BSC SASSUOLO MARTIGNACCO 2-3 TALMASSONS HERMAEA OLBIA 3-0

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE – 18/01/23 ore 20,30