Bra lavora a un nuovo piano per la prevenzione rifiuti: questionari on line per commercianti e associazioni

Il nuovo Piano di Prevenzione Rifiuti comunale è uno strumento a cui il Comune di Bra sta lavorando da tempo e, come desiderato dall’amministrazione comunale, vuole essere il frutto di un percorso condiviso con i cittadini.

In quest’ottica l’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ascom di Bra, a partire da dicembre 2022 ha iniziato a diffondere sul territorio braidese due questionari, nello specifico uno dedicato ai commercianti e uno alle associazioni.

La finalità è quella di individuare le soluzioni e le buone pratiche di prevenzione già poste in essere e dall’altro di comprendere la predisposizione dei vari interlocutori, rispetto alla possibilità di introdurre opzioni più sostenibili per ridurre i propri rifiuti e soprattutto proporre delle concrete alternative ai cittadini.

I questionari, che hanno un tempo di compilazione non superiore ai 15 minuti circa, sono disponibili ai seguenti indirizzi:

I dati che verranno raccolti dall’indagine saranno i parametri in ingresso per il piano di prevenzione, al fine di individuare le azioni più adatte e maggiormente applicabili al territorio e al contesto esistente.

Le sezioni tematiche comprendono:

- Anagrafica;

- Prodotti sfusi, a ridotto imballaggio, a chilometro zero;

- Scarti alimentari;

- Riparazione e sostituzione;

- Prodotti di seconda mano e pratiche di riuso;

- Noleggio;

- Alternative di vendita (solo per i commercianti)

- Attitudini dei clienti/soci/partecipanti;

- Richieste e proposte.

Il nuovo Piano di Prevenzione Rifiuti fa parte del percorso che Bra ha avviato lo scorso anno con una serie di iniziative territoriali ben definite. In questi mesi è in corso un’attenta analisi per la redazione di questo documento, che si proporrà di individuare alcuni indicatori finalizzati al monitoraggio delle misure che verranno attuate per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti.