Con la neve artificiale più piste aperte alla Riserva Bianca di Limone per il fine settimana [VIDEO]

Cannoni sparaneve e mezzi battipista in azione in questi giorni negli impianti della Riserva Bianca di Limone Piemonte per ampliare il più possibile l'offerta del comprensorio.

Gli impianti sono attualmente aperti lato Sole. Da domani, sabato 14 gennaio, aprono anche Quota 1400 e Carosello, sia come pista che come impianto. La Cabanaira apre per risalita e discesa di sciatori e pedoni.

I cannoni hanno pRodotto neve artificiale da lunedì 9 a mercoledì 11 gennaio e riprenderanno appena le temperature lo consentiranno per terminare l’innevamento della Cabanaira e della Morel.

Da domani, sabato 14 gennaio, la Riserva Bianca sarà raggiungibile sia dagli impianti di Limone centro sia da Limone 1.400.