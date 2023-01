Elena Cavallo nuova presidente del Soroptimist di Cuneo per il biennio 2023-2024

Martedì 10 gennaio, presso il Ristorante La ruota di Pianfei, il Soroptimist Club di Cuneo ha fatto il “passaggio di consegne” fra la Presidente Vera Anfossi ed Elena Cavallo Presidente neo eletta per il biennio 23/24.

La tradizionale cerimonia dell’accensione delle candele ha accompagnato la nomina ufficiale, alla presenza di numerose sorelle optime.

Toccante e sentita l’apposizione della spilletta di Presidente (a Cavallo) e Past President (ad Anfossi che ha terminato un mandato di 27 mesi in quanto, a causa della pandemia, il termine dell’anno sociale, che avrebbe dovuto finire a settembre 2022, è stato prorogato fino al 31 dicembre).

La serata è stata preceduta dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea con l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023.

Vera Anfossi ha ringraziato tutto il Club per il supporto e la collaborazione dimostrata durante il suo mandato. In modo particolare sono state ringraziate la Tesoriera : Maria Grazia Versilia e la Segretaria: Daniela Bonetto. “ E’ stata una bella esperienza, impegnativa e coinvolgente, che mi ha insegnato molte cose e che ha valorizzato relazioni e sinergie importanti” ha dichiarato la Past President.

Efficace, conciso e determinato il discorso di insediamento di Elena Cavallo : “ Sento miei i principi ed i valori del Soroptimist ed ho accettato l’incarico, anche per senso di responsabilità e di rispetto del Club , della sua storia e delle persone che si impegnano e lavorano con passione, tenacia e impegno. Baderò alla sostanza, più che alla forma , certa che altri ruoli mi sosterranno nel mio compito facendomi rispettare tutte le procedure e le scadenze previste dallo statuto. Auspico una collaborazione fattiva da parte di tutte le sorelle, perché insieme si può andare lontano. Ci metterò tutto l’impegno di cui sono capace”.

Tutte le socie presenti hanno applaudito la Presidente , ringraziandola per la disponibilità ad assumere un incarico, complesso, di responsabilità e di lavoro.

C’è continuità rispetto ai ruoli della Segretaria Bonetto e della Tesoriera Versilia.

L’emancipazione della donna, attraverso il lavoro, è il milestone di questo club fondato a Cuneo nel 1984.

Prossimo appuntamento : il 26/01/2023 al Filatoio di Caraglio, alle ore 19.00. Sarà presente la Past President Nazionale VILMA MALUCELLI, appassionata viaggiatrice e giornalista, che relazionerà sul tema della condizione delle donne Afghane. Lo speach ha come titolo : AFGHANISTAN : PER NON DIMENTICARE.