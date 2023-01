Fossano: intrapreso un percorso di snellimento delle liste delle persone idonee al ruolo di scrutatore

L'Ufficio Elettorale del Comune di Fossano ha reso noto alla popolazione, attraverso una lettera sottoscritta dalla dirigente di settore, che dal primo di gennaio sono iniziate le operazioni di sfoltimento dell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

il Comune infatti intende snellire gli elenchi, cancellando i nominativi di coloro che non abbiano più interesse, per motivi di varia natura, a ricoprire il ruolo suddetto.

A partire dall'obbligo legislativo all'assunzione della carica di scrutatore in caso di chiamata, salvo precisi e documentati casi di oggettiva impossibilitá, l'appello a chi in passato si fosse iscritto, ma non avesse più intenzione a svolgere tale attività, é quello di recarsi presso gli uffici elettorali cittadini al primo piano del Municipio muniti di documento d'identitá.