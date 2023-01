Il Consorzio Monviso Solidale promuove un PHOTO CONTEST per la promozione del Servizio Civile Universale

Il Consorzio Monviso Solidale promuove un PHOTO CONTEST nell’ambito delle iniziative per la promozione del Servizio Civile Universale

Il contest è immaginato per diffondere questa opportunità per tutti i giovani del territorio.

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso delle fotografie, perché nel 2023 sia normale pensare, immaginare e agire in un'ottica universale: abbiamo il mondo a portata di click, ma magari non sappiamo nulla del nostro vicino del piano di sopra. Il Servizio Civile Universale è un impegno che i giovani prendono con la comunità locale ma anche con il mondo intero: i volontari credono che siamo stati messi su questa terra per lasciarla almeno un po'migliore di come l'abbiamo trovata. Cosa vuol dire che un'idea, un diritto, un mestiere, un cibo, appartiene a tutti? Siamo davvero disposti ad abbandonare una prospettiva individuale? Come ci immaginiamo una scuola, un ufficio o una strada in cui sia normale essere universale?

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età. Chiunque può pubblicare sul proprio social (Instagram, Facebook, Twitter, meglio ancora se su più piattaforme differenti) fino a tre fotografie in linea con il tema proposto, accompagnate dagli hashtag #ènormalessereuniversale e #monvisosolidale.

La scadenza coincide con quella dell'invio delle domande per il servizio civile, il 10 febbraio 2023 alle ore 14.

A concorso terminato, verranno selezionate le 5 fotografie ritenute più significative in riferimento al tema indicato. La foto vincitrice sarà quella fra le 5 con il maggior numero di like e l'autore che l'ha postata sul proprio profilo verrà premiato con un GIFT VOUCHER di TICKETONE del valore pari a 150 euro.

Sul sito www.monviso.it il regolamento completo.