Letture animate e celebrazione di San Sebastiano: a Bra sarà una settimana interessante

Nuovi appuntamenti per le letture animate alla biblioteca di Bra (Archivio)

Letture animate alla biblioteca “Giovanni Arpino”, e celebrazione di San Sebastiano da parte della Polizia Locale e del Comune di Bra.

Due appuntamenti della prossima settimana che la città della Zizzola si presta a vivere.



Riprendono anche nel nuovo anno gli appuntamenti del lunedì pomeriggio con le letture animate organizzate dalla biblioteca “Giovanni Arpino” di Bra. Il primo incontro del 2023 è in calendario per il 16 gennaio: Voci di mamme animerà “Che bello essere vicini”. La settimana successiva, il 23 gennaio, saranno invece gli operatori dell’associazione Don Chisciotte siamo noi a intrattenere i giovani lettori.

Gli incontri di lettura rientrano del programma “Nati per leggere Piemonte”, iniziano alle 17 e sono ad ingresso gratuito. Non è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.



La Polizia Locale e il Comune di Bra celebrano San Sebastiano, patrono degli agenti e compatrono della Città, con una serie di iniziative. Si parte giovedì 19 gennaio, con la tradizione conferenza stampa relativa all'attività 2022 del Corpo e rivolta ai media cittadini.

Venerdì 20 gennaio alle ore 18 si celebrerà la Santa Messa in onore del santo patrono presso la Chiesa dell’Oratorio Salesiano “San Domenico Savio”, in viale delle Rimembranze. Domenica Domenica 22 gennaio il calendario degli eventi si concluderà in musica, con il concerto – gratuito e aperto a tutta la cittadinanza – del pianista Alessandro Varlotta, alle ore 17 presso il Coro della Chiesa di Santa Chiara. (em)

Info: Città di Bra – Polizia Locale

tel. 0172.413744 – poliziamunicipale@comune.bra.cn.it