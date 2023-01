Bra, dopo i lavori sulla sicurezza ripartono le lezioni al Liceo Giolitti-Gandino

A partire da lunedì 16 gennaio riprenderanno regolarmente le lezioni e le attività extra-scolastiche del Liceo Giolitti-Gandino di Bra.

Dopo la ricognizione e l’aggiornamento della situazione relativa alla sicurezza, richiesti dalla dirigente dell’istituto Francesca Scarfì e che hanno determinato la necessità di sospendere le lezioni per una settimana, gli studenti potranno tornare a scuola in piena sicurezza. "Un sacrificio, quello di sospendere le lezioni, che non è stato richiesto a cuor leggero – si rileva in una nota dell'istituto –, ma che si è reso necessario in via precauzionale per permettere ai tecnici di effettuare i lavori per consentire il rientro".

Le operazioni sono iniziate in seguito all’evento del 16 dicembre che ha determinato il ferimento di uno studente ( leggi qui ). In seguito ai primi interventi della Provincia, ente proprietario e gestore degli immobili in cui sono ubicate le aule del Liceo, l’istituto ha richiesto ulteriori accertamenti, che si sono svolti in questi ultimi giorni assieme a lavori di messa in sicurezza.

Le prime settimane dopo questo rientro potrebbero prevedere temporanei cambiamenti di aula o di accesso da parte di alcune classi.

“Ringrazio tutta la comunità di cui si compone questo Liceo per la collaborazione e la compostezza con cui ha affrontato questa vicenda dolorosa e complessa – afferma la dirigente nella circolare rivolta agli studenti, ai genitori e ai docenti –. Assicuro che, assieme a tutto il personale che ringrazio di cuore, ogni cosa è stata fatta perché il rientro fosse in sicurezza. La scuola deve essere per i nostri ragazzi un luogo protetto dell’accoglienza e della formazione”.