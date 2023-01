"Mondovì quando potrà avere un'area camper?"

E' una richiesta che è stata avanzata già diversi anni fa, quella di un'area di sosta per i camper, sul territorio comunale di Mondovì che, al momento, non ha a disposizione nessun piazzale o parcheggio che consenta la sosta di questi mezzi.

Una questione che si fa sentire soprattutto quando in Città si organizzano eventi che richiamano molti turisti, dalla Fiera di Primavera al Raduno Aerostatico dell'Epifania che ha stabilito un vero e proprio record in termini di presenze.

Ad aprile 2022, con l'amministrazione dell'ex sindaco Paolo Adriano, in occasione dell'approvazione dell'ultimo rendiconto del suo mandato, erano stati stanziati, con una variazione di bilancio, circa 70 mila euro destinati alla "realizzazione di interventi nel settore della viabilità" che erano indirizzati proprio alla realizzazione di un'area camper.

L'idea presentata allora prevedeva di dotare l'area del "piazzale degli Artigiani", utilizzata in occasione di raduni di camperisti, di allacci, impianto di depurazione e sbarra di accesso, essendo già provvista di illuminazione e impianto fognario (leggi qui), ma quando sarà realizzato tutto questo?

L'argomento tornerà sui banchi del consiglio comunale grazie a un'interrogazione dei consiglieri del centrosinistra Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia che spiegano: "La mancanza di un’area camper è una questione annosa della nostra città, sulla quale in passato sono state avanzate (invano) diverse interrogazioni consiliari. La questione si è riaccesa in occasione dell’ultima Fiera di primavera di sabato 9 e domenica 10 aprile, quando, nel piazzale “degli artigiani” fra via Langhe e via della Rimembranza, davanti al cimitero, si è realizzato, con autorizzazione del Comune, un raduno con oltre 80 camper, organizzato dal Camper Club “La Granda Italia, Sezione Cuneo”."

"Recentemente, - proseguono i consiglieri - in occasione del recente 33° raduno aerostatico internazionale dell’Epifania (che ha avuto grande successo di pubblico e visibilità mediatica) il Comune ha dovuto indirizzare i camperisti, in assenza di un’area propria, nell’area sosta Camper dell’ “L’Airone” nel Comune di Rocca De’ Baldi. Chiediamo quindi se sia in progetto la destinazione di un'area cittadina per la creazione di un’area sosta per i camperisti, in che luogo, con quale capienza e con quali tempistiche e finanziamenti per la sua realizzazione."