Piscina Savigliano: Comune incarica studio specializzato per ipotesi transitoria

"A seguito di un confronto tecnico, tenutosi nella data di oggi, venerdì 13 gennaio, sulla situazione attuale della piscina comunale, l'Amministrazione saviglianese ritiene utile affidare a uno studio specializzato l'incarico di esplorare – anche a seguito di sondaggi distruttivi di parti localizzate della struttura – se sia possibile individuare soluzioni che, per la fase transitoria, mettano in sicurezza l'attuale impianto coperto, eliminando le criticità emerse dalla perizia, con costi e tempi coerenti con gli obiettivi".

E' quanto rende noto oggi il Comune di Savigliano in merito all'impianto natatorio di via della Colonia, chiuso dallo scorso 6 dicembre per i problemi strutturali rilevati nella copertura.