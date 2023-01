Ferisce collega col taglierino e scappa: operaio fermato con l'accusa di tentato omicidio

Armato di taglierino, ha colpito un collega con diversi fendenti al tronco. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 12 gennaio, nel parcheggio esterno di una ditta di Pianfei, specializzata nella produzione di componenti per il trasporto.

Il ferimento è avvenuto al culmine di una violenta lite per futili motivi di lavoro tra due operai, un italiano e un marocchino.

L'operaio italiano ha ferito il collega extracomunitario e poi ha tentato la fuga. Fermato dai carabinieri della compagnia di Mondovì, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio.

Fortunatamente le lesioni non sono risultate gravi. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cuneo.