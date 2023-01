Biancheria da bagno di lusso: l’importanza dei materiali

Il bagno è un ambiente divenuto ormai fondamentale, indipendentemente da dove si trovi. Che si tratti infatti di un hotel di lusso piuttosto che della propria abitazione privata, la stanza da bagno deve essere in grado di trasmettere eleganza ed esclusività. Parliamo d’altronde dell’ambiente adibito alla cura del corpo, all’interno del quale ci si dedica al proprio relax e al benessere. Quali sono però gli elementi che fanno la differenza in un bagno esclusivo? La biancheria ha sicuramente un ruolo centrale: vediamo allora insieme quali sono i materiali più pregiati da scegliere per rendere questo ambiente davvero esclusivo e ricercato.

Spugne da bagno ed accappatoi: perché il tessuto fa la differenza

Quando si parla di spugne da bagno e di accappatoi, il tessuto fa una grandissima differenza e non si può mai sottovalutare. È infatti da questo dettaglio che si percepisce l’esclusività dell’ambiente oltre a cogliere la qualità e l’attenzione prestata nel suo arredamento. Le spugne da bagno svolgono d’altronde una duplice funzione, perché se da un lato sono indispensabili per asciugare le mani, d’altro canto aggiungono un tocco di stile alla stanza. È per questo motivo che bisogna scegliere questi elementi con attenzione: influiscono sull’impatto estetico generale dell’ambiente.

Biancheria da bagno: i tessuti più pregiati e la qualità made in Italy

Quando si parla di biancheria da bagno di lusso, un marchio che possiamo considerare un vero e proprio punto di riferimento rimane Quagliotti. Sa infatti coniugare l’alta qualità dei tessuti più pregiati all’esclusività di un made in Italy sempre più difficile da trovare sul mercato.

# La spugna in cotone

La spugna in cotone è uno dei migliori materiali in assoluto per quanto riguarda la biancheria da bagno di pregio. Si tratta infatti di un tessuto che è in grado di offrire un alto potere assorbente e che riesce a trattenere grandi quantità di liquidi senza per questo inzupparsi. Gli asciugamani in spugna di cotone inoltre resistono al lavaggio mantenendo sempre intatta la propria morbidezza (a patto naturalmente che si tratti di un prodotto di qualità).

Quagliotti, attraverso uno stile elegante e senza tempo, offre un’ampia scelta di set Spugne coordinate ad accappatoi cuciti come capi sartoriali.

La lavorazione: un dettaglio che non passa inosservato

Un dettaglio che spesso non passa inosservato è la lavorazione della biancheria da bagno, che può presentarsi con diverse caratteristiche al di là dei tessuti. Pensiamo ad esempio al nido d’ape, ancora oggi molto utilizzato nell’ambito della biancheria da bagno di pregio. Questa lavorazione può essere presente sia nelle spugne in cotone che in quelle in lino ed aggiunge un tocco di classe in più.

Quagliotti per esempio propone soffici asciugamani con raffinati inserti in raso, di diverse altezze e nuance di colore per assecondare qualsiasi tipologia di gusto e desiderio.