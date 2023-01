A Fossano attesi sei carri e oltre mille figuranti per il primo Carnevale della provincia di Cuneo [VIDEO]

È stato presentato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 gennaio, presso la sala rossa del comune, il Carnevale di Fossano, il primo della provincia di Cuneo.

L'evento era tornato nella Città degli Acaja nel 2020 ed era stato l'ultimo evento primo del lockdown. Dopo due anni di pandemia l'evento ritorna quest'anno con la sfilata dei sei carri allegorici che percorreranno 1.700 metri e coloreranno il comune fossanese con mille figuranti provenienti anche da fuori provincia.



Ad accompagnare il corteo festoso ci saranno gli sbandieratori e i musici degli Acaja oltre ai rappresentanti dei sette borghi cittadini con il monarca. Previsto l'impiego di 65 volontari della Protezione Civile, venti addetti all'anticendio e dieci alla sicurezza.

La presentazione è stata anche l'occasione per presentare la cena con serata danzante presso il palazzetto dello Sport organizzata dalla Pro Loco a partire dalle ore 20. Il costo della cena è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a dieci anni.



Le prenotazioni al 3394425324 oppure al 3387783663.

Dopo la cena prevista musica e giochi per i bambini con i gonfiabili.

Nel video l'intervista al sindaco Dario Tallone e all'assessore alle manifestazioni Donatella Rattalino.