Al Teatro Civico di Busca lo spettacolo "Il soldatino di stagno"

Domenica 22 gennaio ore 16.30, al Teatro Civico di Busca, per la stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nel Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, andrà in scena uno spettacolo per tutta la famiglia: “Il soldatino di stagno”.

Una Produzione Nata Teatro e Stivalaccio Teatro con l’attore Giorgio Castagna, musica dal vivo suonata dall’attore-musicista Lorenzo Bachini, entrambi guidati dalla regia di Marco Zoppello.

Una storia nota: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la splendida ballerina del carillon; tra di loro, un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo e a dividerli, un sacco di disavventure, tra cui ragazzacci di strada, tanta acqua, un enorme pesce, topi e tombini.

È una di quelle storie che quando te la raccontano, non te la scordi più, forse perché parla d’amore, di diversità, di coraggio; tratta della vita, con le sue ombre e luci e le sue trasformazioni, che avvengono perché succedono e basta, senza drammi. Poiché nulla finisce, ma tutto si trasforma.

La proposta del regista Zoppello trova ispirazione nella fiaba di Hans Christian Andersen, attuando un adattamento dello Schiaccianoci di Ciajkovskij, narrato con la musica eseguita dal vivo.

La compagnia teatrale Nata Teatro si nutre di tutti i generi teatrali. Fin dalla sua nascita, l’8 settembre 1988, ha preso spunto dalla drammaturgia contemporanea, dai grandi classici e dal teatro danza per mettere in scena spettacoli per tutti, grandi e piccini.

Biglietti disponibili on line su www.ticket.it o in cassa con apertura un’ora prima dello spettacolo.