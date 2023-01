Nella biblioteca civica di Belvedere Langhe si parla dei "paesi invisibili"

Nel 2022 abbiamo percorso tanta strada partendo da Millesimo per giungere sino a Monesiglio, passando attraverso Bormida e Belvedere Langhe. E ad ogni tappa abbiamo proposto film documentari sempre stimolanti e partecipati al fine di favorire, attraverso il dibattito, il confronto sui temi riguardanti le aree interne.

Oggi siamo lieti di poter riprendere un percorso parallelo a quello del cinema: i libri e gli incontri con gli autori.

L’Associazione Strada 661-La Pedaggera, nell’ambito della rassegna Libri per la terra, costruisce un’opportunità di dibattito e confronto.

Parole come borgo, comunità, resilienza e prossimità sono di moda. Non sono certo parolacce ma Anna Rizzo nel suo saggio “I paesi invisibili”, Il Saggiatore, 2022, ci spiega molto bene quali danni possono arrecare se mal utilizzate o non contestualizzate. L’antropologa Rizzo sa bene cosa dice e scrive: da anni lavora sul campo nei paesi delle aree interne e rivendica, giustamente, con orgoglio questa esperienza.

Presso la Biblioteca civica di Belvedere Langhe, ed in streaming, venerdì 20 gennaio, a partire dalle ore 20.45, sarà possibile dialogare con Anna Rizzo, approfondire il tema dei “paesi invisibili”, confrontarsi, ed un po’ consolarsi, fra realtà diverse ed anche simili nella marginalità.

Marginalità rispetto a cosa? Restare o andarsene? Cosa fare? E, per citare Anna, come “allenare la capacità di star bene noi in questi luoghi, prima di renderli mete turistiche?

La resistenza alla “pressione sociale predatoria e alla speculazione frutto della corsa al bando europeo o dell’incetta di finanziamenti-manovra” inizia, e si sostanzia, con lo studio, l’approfondimento, la conoscenza.

Parliamone dunque e riflettiamo insieme.

Per ulteriori informazioni sulle modalità per partecipare alla diretta streaming visitate il nostro sito www.cineperlaterra.it o la pagina Facebook o Instagram di Cineperlaterra.