Verzuolo, nell'ultimo anno quasi 600 denunce di ospitalità presentate da stranieri

L’Ufficio della Polizia Locale di Verzuolo ha redatto il resoconto delle attività svolte nel corso dell’anno 2022.

Il numero più importante riguarda le denunce di ospitalità presentate dai cittadini stranieri: l’ufficio ne ha registrate e gestite ben 595 nel corso del 2022. Elevato anche il numero degli accertamenti eseguiti per appurare la residenza effettiva nel Comune di Verzuolo: sono stati 387.

Sul fronte dei controlli stradali, 187 le violazioni accertate e contestate alle norme del Codice della Strada, 39 le ordinanze emesse a norme del Codice stesso, 4 gli incidenti stradali rilevati di cui uno soltanto con persone ferite.

Nel settore ambientale 21 gli accertamenti eseguiti in collaborazione con gli operatori ecologici per il controllo del contenuto dei sacchetti delle pattumiere al fine di verificare il corretto smaltimento dei rifiuti. Le fototrappole sono state installate 27 volte nel corso del 2022 in punti diversi del territorio con una durata media compresa tra i 7 e i 10 giorni per punto di posizionamento. In totale sono state accertate 7 violazioni in materia rifiuti.

Elevato anche il numero delle pratiche commerciali gestite (48) e i sopralluoghi per accertamenti e verifiche su cantieri edili (11)

Sul versante animali l’Ufficio della Polizia Locale di Verzuolo ha eseguito 10 interventi nei confronti della popolazione canina: 3 randagi sono stati trasferiti al canile convenzionato, altrettanti sono stati restituiti ai legittimi proprietari; quattro, invece, gli interventi infruttuosi. Infine, nel corso dell’anno, sono stati 11 gli interventi per recupero e invio alla termodistruzione di carcasse animali selvatici morti, recupero e trasferimento al Centro Recupero Animali Selvatici di animali e uccelli selvatici.