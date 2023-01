Al liceo scientifico "Cocito" di Alba una settimana di studio fuori dagli schemi

Una settimana di scuola in stile universitario. Dal 16 al 20 gennaio al liceo scientifico “Cocito” di Alba per le classi dalla prima alla quarta non ci sarà il solito orario delle lezioni. Dalle ore 8 alle ore 13.50 gli alunni verranno divisi tra quelli che devono recuperare le materie in cui sono più in difficoltà, e quelli che, con una pagella sopra la sufficienza in tutte le discipline, potranno approfondirle in un modo nuovo.



La dirigente scolastica Anna Viarengo spiega così questa interessante novità: «Abbiamo deciso di sostituire i classici corsi pomeridiani di recupero con questa formula che coinvolge tutti gli studenti, creando così più interesse complessivo. Si vivrà una settimana in stile universitario dove, dalla prima alla quarta, gli alunni impareranno a muoversi diversamente in un orario rivoluzionato. Le classi quinte invece continueranno il loro cammino: non sono state coinvolte per poter permettere ai ragazzi e alle ragazze di proseguire il regolare svolgersi delle lezioni, in vista dell’esame di maturità».