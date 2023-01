Bra, ancora posti disponibili per il corso sulla gestione di strutture turistico ricettive

Ancora posti disponibili per partecipare al corso di alta formazione professionale dell’Istituto Tecnico Turistico di Bra.

Si tratta di un corso gratuito, totalmente finanziato dalla Regione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo.

Il corso in questione è quello “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive – Hospitality manger” ed è organizzato dall’ITS turismo e attività culturali del Piemonte – sede di Bra.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Il corso è aperto a chiunque abbia conseguito un Diploma di istruzione secondaria superiore attraverso il superamento di una selezione in ingresso, ma è anche aperto a laureati.

DOVE SI SVOLGE?

Si svolge presso la sede di piazza Giolitti 8 a Bra.

QUANTO DURA?

La durata del corso è di 1800 ore divise in due annualità di cui un primo anno con 900 ore di didattica in aula e un secondo anno con 300 ore di didattica in aula e 600 ore di stage in azienda.

E’ richiesta la frequenza di almeno l’80% delle lezioni sia nella prima e sia nella seconda annualità.

La fondazione aderisce al progetto Erasmus, gli allievi hanno dunque la possibilità di fare lo stage in uno dei paesi dell’Unione Europea.

COSA SI OTTIENE?

Al termine del corso si ottiene il V livello del Quadro europeo delle qualifiche - EQF. Il "Diploma di Tecnico Superiore" viene rilasciato dal Ministero dell'Istruzione ed è riconosciuto dallo Stato italiano e dagli stati membri dell'Unione Europea.

INFORMAZIONI

Per informazioni e iscrizioni si può contattare la sede dell’ITS di Bra attraverso la mail didattica_bra@its-turismopiemonte.it oppure i numeri 0171 413030 interno 6 – 351 6943921.