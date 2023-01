Iscriviti al corso “Accompagnatore Cicloturistico”

Obiettivo professionale

E' accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche. L'accompagnatore cicloturistico sarà in grado di condurre i turisti in percorsi cicloturistici, su diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati e le protezioni idonee alla tipologia di escursione; fornirà notizie di carattere descrittivo ed informazioni utili sulle zone comprese nell'itinerario. Avrà una buona conoscenza della tecnica ciclistica, saprà organizzare un'escursione, elaborarne l'itinerario, accompagnare ed assistere i propri clienti per tutta la durata. Avrà capacità di gestione del gruppo che accompagna. Avrà conoscenze specifiche della normativa di settore e competenze di base del primo soccorso (DGR n. 27-11643 del 22/06/09).

Pre-requisiti in ingresso e/o titolo di studio richiesto:

diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equivalente conseguito all’estero

superamento di una prova di selezione attitudinale (svolta in parte sotto forma di test integrata da una prova pratica su bicicletta) finalizzata all’accertamento del possesso dei seguenti requisiti: nozioni generali di tecnica ciclistica e di orientamento, nozioni generali sul territorio piemontese con riferimento al territorio oggetto del corso, conoscenza del codice della strada, capacità organizzative e comunicative, dimostrazione pratica di conduzione della bicicletta consistente in esercizi propedeutici e specifici

per i cittadini stranieri, buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

La dotazione tecnica personale e necessaria di cui l'allievo deve essere fornito per la partecipazione al corso consiste in mountain bike conforme al codice di circolazione, bici da strada, abbigliamento tecnico e scarpe idonee alla pratica del ciclismo e casco omologato.

Sbocchi professionali

Accompagna singole persone o gruppi in percorsi cicloturistici illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale. Conduce i turisti in percorsi cicloturistici, utilizzando i mezzi ciclabili.

Argomenti, metodologie e strumenti

Il programma del corso prevede:

Legislazione e Organizzazione Turistica e Ambientale

Tecnica Professionale

Comunicazione

Tecnica Ciclistica

Il territorio e le sue risorse

Elementi sulla sicurezza e primo soccorso

Durante il percorso sono previste lezioni teoriche e visite didattiche/esercitazioni pratiche.

Per maggiori informazioni consulta la scheda sul sito AFP (clicca qui)

Contatti

Centro di Dronero "don Michele Rossa", Via Meucci 2 12100 Dronero CN

Telefono 0171-918027

E-mail centrodronero@afpdronero.it, segreteria.dronero@afpdronero.it