Alba Cheer, lo staff Titans è pronto

Alba Cheer annuncia che sul sito web www.albacheer.com è stata aggiornata la pagina dedicata allo staff tecnico.

A pochi giorni dalla prima uscita ufficiale della stagione 2022-23, la presentazione degli allenatori mette in prima linea chi con il proprio lavoro riempie di idee e contenuti le routine che scendono in pedana.

Insieme agli atleti, i coach sono la vera anima dei team e attraverso un costante lavoro fatto di passione e dedizione come degli artisti piano piano scolpiscono quello che il pubblico vede come un risultato d'insieme.

Alle spalle, tanta formazione grazie ai corsi ufficiali ICU e Ficec e al supporto delle costanti consulenze con Cheer IQ, oltre alla cooperazione di uno staff in cui ciascun tecnico è funzionale e di supporto al lavoro degli altri: ruoli e attitudini differenti tra loro si intrecciano, di qui la scelta di avere sempre più figure tecniche su ciascun team. Istruttori in costante aggiornamento e nuove leve che vogliono emergere, come le figure degli assistant coach, sempre più trait d'union tra gli allenatori principali e gli atleti, con il sogno nel cassetto di una piccola grande carriera nel mondo del cheerleading.

In questa stagione:

COMPETITIVE TEAM COACHES: Francesca Topino, Giacomo Magnone, Carola Farinasso, Andrea Balbo, Giulia Nervo, Carlos Cavaglià, Luca Sacchero, Manuela Tituccio, Ambra Marchiaro

PERFORMANCE CHEER COACH: Alice Ponchione

NON COMPETITIVE TEAM COCHES: Carlos Cavaglià, Carola Farinasso, Ester Ballaris, Manuela Tituccio

TUMBLING COACHES: Carlos Cavaglià, Giulia Nervo, Ester Ballaris, Andrea Balbo, Silvia Guerra, Michela Guazzoni, Matteo Bosio

TEAM MANAGER & ATHLETIC TRAINER: Giacomo Magnone

SOCIAL MEDIA MANAGER: Emanuele Baracco