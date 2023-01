Calcio Serie D: seconda di ritorno sui campi del girone A, Bra-Borgosesia e Fossano-Pont Donnaz

Domenica pomeriggio è in programma la 2^giornata di ritorno sui campi del girone A di Serie D.

Il Bra punta ad archiviare in fretta il passo falso contro il Legnano per riprendere il cammino brillante che ne ha caratterizzato la prima parte di campionato. All'Attilio Bravi arriva il Borgosesia la cui recente serie positiva (tre vittorie con Castellanzese, Sestri e Fossano) è stata interrotta dalla cinquina subita nel recupero in casa del Pont Donnaz.

Ancora a caccia della partita della svolta il Fossano di Viassi che ci riproverà nella sfida casalinga contro un Pont Donnaz imbattuto dallo scorso 27 novembre (0-1 con il Chisola).

Sestri-Legnano e Fezzanese-Sanremese i prossimi capitoli del duello al vertice della classifica. La terza della classe, il Ligorna, riceve l'Asti.

Fischio d'inizio alle 14,30 di domenica 15 gennaio.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Borgosesia: Gerardo Garofalo di Torre del Greco

Casale-Derthona: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno

Chieri-Castellanzese: Roberto Carrisi di Padova

Fezzanese-Sanremese: Leonardo Di Mario di Ciampino

Fossano-Pont Donnaz: Andrea Giordani di Aprilia

Gozzano-Castanese: Enrico Eremitaggio di Ancona

Ligorna-Asti: Stefano Striamo di Salerno

Sestri Levante-Legnano: Raffaele Gallo di Castellamare di Stabia

Stresa-Pinerolo: Carlo Virgilio di Agrigento

Vado-Chisola: Angelo Tomasi di Lecce

CLASSIFICA Sestri 49, Sanremese* 39, Ligorna 37, Gozzano 33, Bra, Vado 32, Asti, Legnano 29, Derthona 27, Castellanzese 26, Castanese, Pont Donnaz 24, Borgosesia 23, Chieri, Fezzanese 22, Pinerolo, Casale 21, Stresa* 18, Chisola 17, Fossano 7

*una partita in meno