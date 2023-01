Incontro con Arturo, artista centallese tra i protagonisti dell’Illusion Magic Show di Torino

Oltre 7.000 spettatori, un totale di ben 24 repliche.

Dal 26 dicembre all’8 gennaio, presso Casa del Teatro di Torino, è andato in scena “Illusion Magic Show”, viaggio stupefacente nei meandri onirici e nei fantasiosi universi attraverso le grandi illusioni dell’Alchimista, al secolo Alberto Giorgi, artista internazionale reduce dai successi della produzione statunitense The Illusionist e di Italia’s Got Talent. Numeri da fiato sospeso, di perfetta sincronia con la sua partner in scena e nella vita, Laura Gemmi.

Con loro, insieme a Marco Aimone (Maestro di cerimonia - primo prestigiatore laureato alla Silvan Magic Academy) e Gi&Raf (il ventriloquo Rafael Voltan) ad esibirsi sul palco anche Arturo, al secolo Corrado Gerbaudo, artista centallese molto apprezzato non soltanto a livello nazionale.

Il mondo della comicità sul palco di Torino è stato davvero incredibile, con Arturo nei panni dell’esilarante Professor Fun Krafen: gag che molto hanno divertito gli spettatori e che, di sorprendenti magie, hanno saputo parlare al cuore dei più piccini, ma anche risvegliare il bambino nascosto in ogni adulto.

“C’è sempre da imparare” è forse la frase che l'artista più ripete, ma anche la sua più grande virtù, in quel volersi sempre mettere in gioco. Finalista al concorso “Clown d’oro Grimaldi” a Budrio (Bologna) nell’aprile 1998 e finalista nel marzo 2001, sotto l’alto patronato di S.A.S. Principessa Stéfanie di Monaco, al concorso “Festiclown de Montecarlo” (Primo concorso internazionale di clown presso il Teatro Princesse Grace di Montecarlo), Arturo si occupa prevalentemente di spettacoli e feste per bambini.

Arturo Il Clown, Arthur Il Mago, Ello Il Folletto di Natale, Arthur The Dracul per Halloween,… Ed ancora il postino, il vigile, il cinese, il fachiro, il cuoco, il cowboy, il pompiere, il pittore, l'investigatore, il Professor Von Krafen e molti altri: sono tantissimi i personaggi inventati per i suoi spettacoli di animazione, ognuno con la sua storia ed originalità.

Dal 2001, l’artista collabora alla formazione dei clown di corsia per l’associazione VIP ITALIA – Viviamo in Positivo (Pavia, Pescara, Torino, Ancona, Brescia). Inoltre, è consigliere di Blink Circolo Magico di Dronero, nonché preside e maestro della sQuola di Magia (l’unica con la q, per un diverso e sorprendente modo di guardare la realtà) che forma i nuovi futuri maghi.

Uno straordinario successo a Torino. “È stata davvero un’esperienza bellissima l’Illusion Magic Show” - dice Arturo - “per me un vero onore esibirmi con grandi artisti come Alberto Giorgi, Laura Gemmi, Marco Aimone e Gi&Raf. Ho vissuto ancora una volta quella che per me è la Magia prima: la possibilità di far sorridere, in un mondo dove ce n’è sempre più bisogno.”

La produzione dello show è stata curata da Muvix Europa, realtà di produzione artistica capace di coniugare l’illusionismo con le più diverse discipline dello spettacolo.