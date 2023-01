Questa sera alle 21 ritorna “Time Out”; Ospiti della 10^ puntata Morgana Giubilato e Mauro Chiappafreddo

Dopo due settimane di pausa dovuta alle festività natalizie, questa sera alle ore 21 ritorna “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2. Titolo della 10^ puntata: “Emozioni tra Coppe e Campionato”, visto che in questi giorni molte squadre di A1 e A2 sono impegnate nelle sfide dei rispettivi Campionati, ma anche in Coppa Italia e nelle coppe europee.

Ospite in studio il libero della Lpm Bam Mondovì Morgana Giubilato, mentre in collegamento ci sarà l’allenatore della Tecnoteam Albese Volley Como Mauro Chiappafreddo. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con Matteo Bibo Solforati (Lpm), Beatrice Giroldi (Lpm) Marco Musso (Uyba Busto Arsizio), Ilaria Spirito (Fenera 76 Chieri), Michele Marchiaro (Pinerolo), Anna Gray (Pinerolo) ed Emanuele Zanini (Cuneo Granda).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.