Volley A1F. Cuneo, alla ricerca di continuità, stavolta ci prova con Chieri. Gandini: "Non abbiamo niente da perdere" (VIDEO)

Lucille Gicquel in attacco durante la gara con Vallefoglia (Foto Danilo Ninotto)

Dopo la delusione del tie break perso in casa contro Vallefoglia nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A1, la Cuneo Granda S.Bernardo torna a giocare domani sera (sabato 14 gennaio) alle 19 in quel di Chieri.

Una partita difficilissima quella che attende le ragazze di Emanuele Zanini, contro una delle squadre, la Reale Mutua Fenera, più attrezzate del torneo. All'andata finì 3-0 per le collinari in un match praticamente senza storia: Chieri s'impose con parziali di 25-18/25-20/25-14.

Sorretta da un'ottima ricezione, la palleggiatrice Francesca Bosio disputò un'ottima gara distribuendo il gioco su tutte le sue bocche da fuoco: l'opposto Grobelna e le due schiacciatrici di banda Villani e Cazaute terminarono tutte con 14 punti a testa.

Dall'altra parte della rete le cuneesi, prive di Gicquel, fecero invece molta fatica a passare: solo Kutznetsova e Szakmary chiusero la partita in doppia cifra, ma le percentuali delle compagne furono troppo basse per impensierire una squadra come Chieri.

Oggi le cose sono cambiate in casa Cuneo: è tornata l'opposto titolare Lucille Gicquel, si sono bene inserite le due americane Hall e Drews, con Zanini che può contare su una Kutznetsova che quando ingrana sa mettere giù palloni importanti.

Il problema più grosso delle piemontesi resta però sempre lo stesso: alternare momenti di buona pallavolo a lunghi e inspiegabili black-out: veri e propri buchi neri dai quali Signorile e compagne non riescono a venir fuori, subendo filotti di punti.

È successo domenica con Vallefoglia, ma era già capitato altre volte.

Ne abbiamo parlato con il vice di Emanuele Zanini, Simone Gandini, da poco inserito arrivato nello staff tecnico della squadra in seguito all'abbandono di Domenico Petruzzelli.

La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati sulla piattaforma Volleyball World.