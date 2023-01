Volley femminile A1. Cuneo a Chieri per un doppio riscatto, Caravello: "Limitare i blackout e partire con il giusto piglio"

Sabato 14 alle ore 19:00 al PalaFenera di Chieri la Cuneo Granda S.Bernardo sfida la Reale Mutua Fenera Chieri quinta in classifica nella prima di tre trasferte consecutive. Il derby con le collinari, che hanno iniziato bene il 2023 con le vittorie in campionato su Casalmaggiore e in CEV Challenge Cup nell'andata degli ottavi di finale con il Panathinaikos, rappresenta per la formazione allenata da Emanuele Zanini l'occasione di un doppio riscatto. Le gatte, infatti, vogliono infatti mettersi alle spalle non solo il k.o. interno con Vallefoglia, ma anche quello del derby di andata, in cui Chieri si impose con autorità in appena settantuno minuti di gioco.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO La sconfitta al tie-break con Vallefoglia non è stato l'inizio di anno per cui la Cuneo Granda S.Bernardo aveva lavorato nella prima settimana di gennaio. Le cuneesi hanno pagato cara la troppa discontinuità, con momenti di ottima pallavolo alternati a frenesia e ingenuità, e l'inesperienza. L'esperienza internazionale di giocatrici quali Kosheleva, Hancock, Andrea Drews e Aleksic ha fatto la differenza nei momenti chiave, come il quinto set. Al di là di questo dato di fatto evidente, la Cuneo Granda S.Bernardo ha dimostrato di potersi confrontare alla pari con una formazione che, grazie agli ultimi innesti, vale molto più dell'attuale nona posizione in classifica.Capitan Signorile e compagne sono consapevoli che per fare punti al PalaFenera servirà alzare ulteriormente il livello e ridurre al minimo quei cali di concentrazione che spesso sono stati fatali nel corso del girone di andata e contro Vallefoglia. In un campo finora espugnato soltanto da Scandicci e Bergamo le gatte si troveranno di fronte una squadra che spinge molto dai nove metri (68 ace contro i 54 di Cuneo) e che non perde dallo scorso 10 dicembre (k.o. ad opera di Bergamo); da allora sono arrivati tre successi in campionato su Perugia, Pinerolo e Casalmaggiore e tre in Europa (due sul Legionovia e uno sul Panathinaikos). Oltre ai primi punti dell'anno la Cuneo Granda S.Bernardo cerca anche e soprattutto una prestazione che dia fiducia per il prosieguo del mese, che proporrà altre due trasferte impegnative a Cremona per la gara con Casalmaggiore (domenica 22, ore 17:00) e a Conegliano per i quarti di Coppa Italia Frecciarossa (martedì 24, ore 20:30).

LARA CARAVELLO, LIBERO CUNEO GRANDA S.BERNARDO «C'è tanta voglia di riscattare la sconfitta con Vallefoglia, e anche quella del derby di andata. Conosciamo bene il valore di Chieri, una squadra collaudata con un gioco veloce, attaccanti forti e muri importanti. Il derby è sempre una partita a sé e cercheremo di giocare la nostra miglior pallavolo. Dovremo partire da subito convinte e con il giusto piglio, limitando i blackout che finora purtroppo ci hanno penalizzato. Confidiamo molto nel supporto dei nostri tifosi, che speriamo di vedere numerosi al PalaFenera».

LE AVVERSARIE Nella sua prima stagione con il doppio impegno in campionato e in coppa la Reale Mutua Fenera Chieri si è destreggiata bene su entrambi i fronti, chiudendo il girone di andata in quinta posizione, subito alle spalle delle big, e facendo percorso netto in Europa. Tre delle quattro sconfitte subite dalle collinari sono arrivate con squadre sulla carta più forti (Conegliano, Scandicci e Milano). In una stagione in cui il gioco della formazione di coach Bregoli passa meno dal centro rispetto agli ultimi anni, la regia di Francesca Bosio si affida alla regolarità di Grobelna (223 punti per lei, gli stessi di Kuznetsova) e alla solidità di Cazaute e Villani in banda.

A CHIERI E CREMONA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI I Crazy Cats biancorossi organizzano le trasferte a Chieri e Cremona. Per informazioni e adesioni è possibile contattare i due referenti, Fabio Bruno (347.9759882) per la trasferta di Chieri e Alessio Estienne (346.2247808) per la trasferta di Cremona.

LE EX Due, entrambe tra le fila di Chieri: Francesca Bosio, a Cuneo nella stagione 2018/1019, e Ilaria Spirito, a Cuneo nella passata stagione

I PRECEDENTI Bilancio in parità (7-7) GLI ARBITRI Florian e Cappello

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10