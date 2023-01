Al via gli ultimi interventi nell'ex Chiesa di Santo Stefano a Mondovì, chiusa dal 2018

Al via i lavori dell'ultimo lotto di intervento per restaurare e mettere in sicurezza l'ex Chiesa di Santo Stefano in via Sant'Agostino a Mondovì.

Una sala molto amata dai monregalesi che, negli anni, ha ospitato mostre convegni ed eventi del Carnavale. L'accesso al pubblico è stato interdetto nel 2018, a causa del rischio di distacchi di stucchi dalle pareti e dalle volte, dovuti ad un eccesso di umidità di risalita nonché per infiltrazioni verificatesi nel tempo, e da allora è rimasta chiusa.

Un primo intervento di restauro era stato terminato nel 2020, ma ulteriori lavori si sono resi necessari al fine di completare la messa in sicurezza degli apparati decorativi , consolidandone le parti degradate, a rischio di distacco.

"L'intervento di restauro e consolidamento degli stucchi e degli intonaci che prenderà il via la prossima settimana - spiega il vice sindaco e assessore al lavori pubblici Gabriele Campora - porterà a compimento il percorso di recupero iniziato dalla passata amministrazione per far fronte ai danni provocati dall'umidità e risanare definitivamente le pareti e le volte dell'ex chiesa. Entro l'estate, contiamo di restituire alla città una prestigiosa e affascinante location dove poter ospitare eventi culturali, mostre e convegni, all'interno di un centro storico sempre più elegante e ospitale grazie ai lavori di riqualificazione in corso."