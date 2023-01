Il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense in TV su Rai Storia

Nell’ultimo mese dello scorso anno è stato realizzato, presso la vecchia stazione ferroviaria di Cuneo Gesso, un documentario commemorativo in ricordo dell’ottantesimo anniversario del rientro delle truppe italiane dalla campagna di Russia 1943/2023.

Le riprese sono state effettuate dalla troupe di Rai Storia, in parte all’interno del grande magazzino, dove è in allestimento il racconto della campagna di Russia, ed in parte all’esterno, sui binari dai quali erano partite molte tradotte cariche di alpini, muli e materiali.

La messa in onda del docufilm “1942: Italia in guerra - Russia: la tragedia dell’ARMIR”, è prevista per martedì 17 gennaio su Rai Storia - canale 54 -, alle ore 21,10.

Sarà una significativa occasione per tramandare la storia di migliaia di giovani non più tornati, caduti combattendo eroicamente, vittime della guerra.